Священник из Волынской области за 10 тысяч долларов посвятил военнообязанного украинца в дьяконы, чтобы тот сумел избежать призыва в ряды национальной армии и дальнейшей отправки на передовую.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник. 22 сентября, сообщила спикер спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

— Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, священник предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты, — передает слова представительницы ведомства ТАСС.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») избили ветерана Вооруженных сил Украины при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.

Жители села Бугское в Николаевской области Украины с битами и металлическими трубами напали на сотрудников ТЦК. Нападавшие повредили автомобили и покалечили солдата из группы оповещения.

Противостояние с ТЦК на Украине нередко заканчивается трагедией. Так, сотрудники военкомата под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.