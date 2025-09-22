Пока вы не уснули: Ким Чен Ын об объединении двух Корей и заявление победителя "Интервидения"

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ким Чен Ын высказался об объединении КНДР с Южной Кореей

© Global look

Северная и Южная Кореи никогда не смогут объединиться, поскольку это два разных государства.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Как мы и [Южная] Корея можем объединиться? Был ли когда-нибудь в мировой истории случай, когда две враждующие страны объединились при таких обстоятельствах? Зачем добиваться этого, если одному из нас придется исчезнуть? Мы четко фиксируем в своем законодательстве, что мы и [Южная] Корея — две разные страны, имеющие границу между собой, и что мы никогда не сможем стать единым целым», — отметил северокорейский лидер.

Победитель «Интервидения» сделал заявление о России

Победитель прошедшего в России конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук заявил, что скоро снова приедет в РФ. Об этом артист рассказал «Комсомольской правде».

«Интервидение» прошло в Москве 20 сентября. В конкурсе приняли участие представители более чем двадцати стран. От России выступил певец Ярослав Дронов (Shaman) - он попросил не оценивать его выступление, заявив, что не хочет претендовать на победу из соображений гостеприимства.

Путин сообщил о разрушении системы российско-американских отношений

Система российско-американских отношений была разрушена в области контроля за вооружениями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава РФ выступил на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, «шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями».

Лукашенко рассказал о шаге Польши против Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие границы республики с Польшей шагом против Китая.

Об этом он заявил во время встречи с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Си, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики», — рассказал Лукашенко.

СМИ: ВМФ России запустил самую большую в мире крылатую ракету

© Министерство обороны РФ

Атомная подводная лодка ВМФ России "Омск" проекта "Антей", которая является одним из шести кораблей в мире, способных нести противокорабельные крылатые ракеты П-700, выполнила стрельбу одной из таких ракет. Учения прошли на Дальнем Востоке.

Ракету использовали для поражения морской цели на расстоянии 250 километров, а две меньшие противокорабельные крылатые ракеты проекта П-800 выпустила по тому же набору целей подлодка "Красноярск". Все три ракеты поразили цели, пишет Military Watch Magazine.

В СПЧ прокомментировали рейд «Русской общины» в Бутово

Десятки сторонников «Русской общины», которые вышли на рейд в Бутово совместно с МВД, были привлечены в качестве дружинников для помощи полиции для контроля за незаконной миграцией, считает член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что сотрудников МВД не хватает, и поэтому привлечение граждан для помощи правоохранителям способствует общественному порядку.

Мэр российского города признался в получении крупной взятки

Задержанный по подозрению в получении взятки на 1,1 миллиона рублей мэр Владимира Дмитрий Наумов признал свою вину.

Об этом в понедельник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

— Обвиняемый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью, в ходе следственных действий дал признательные показания, — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Симоньян раскрыла свою тяжелую болезнь

Журналистка Маргарита Симоньян призналась, что страдает от рака. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Симоньян ответила на вопрос подписчицы о своем состоянии.

"Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака", - написала она.

Blue Origin доставит ровер NASA на Луну

© NASA

Ровер VIPER снова включён в планы NASA. Он отправится на Луну в конце 2027 года на борту Blue Moon Mark 1, разработанного компанией Blue Origin Джеффа Безоса. Он ещё и глава Amazon, напоминаем.

VIPER — ключевая часть программы Artemis, направленной на создание долгосрочного присутствия человека на Луне к 2030 году. Ровер будет исследовать южный полюс Луны в поисках водяного льда, который можно использовать для жизнеобеспечения и производства ракетного топлива.

Россиянка Владыко снова бросила дочь и пропала в Таиланде

© Соцсети

Российская туристка Эрика Владыко, которую ранее спустя неделю нашли в хостеле Бангкока, снова исчезла. 34-летняя женщина покинула гостиницу в неизвестном направлении, опять бросив четырехлетнюю дочь, пишет Mash.

Сотрудники хостела накануне связались с консульством и сообщили, что объявленная в розыск женщина находится у них. На место прибыли волонтеры, полицейские и близкие Эрики.

