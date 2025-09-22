Названы планы Трампа по Афганистану: какую угрозу они несут России

Присутствие США в Афганистане способно помешать реализации важных для региона инфраструктурных проектов и нанести удар по геоэкономическим интересам России. Об этом рассказал News.ru военный политолог Александр Перенджиев.

США приняли решение о выводе своих войск из Афганистана в 2021 году. После чего к власти в стране пришли члены движения «Талибан»* (запрещено в РФ и находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и объявили о том, что хотят развивать позитивные отношения со всеми странами мира. При этом в сентябре 2025 года президент Дональд Трамп заявил о том, что США намерены вернуть себе афганскую авиабазу Баграм.

Военный политолог Александр Перенджиев обратил внимание на то, что России «перекрыли кислород в Азербайджане, где есть транспортный коридор Север — Юг», и Москва задумалась о строительстве транспортного коридора через Афганистан в Пакистан и Индию.

«Это интересный проект, который мог бы скреплять Пакистан и Индию именно экономически. И американцы, если снова влезут в Афганистан, могут помешать этому проекту — созданию такого транспортного коридора. Это наносит удары по нашим геоэкономическим интересам», — пояснил Перенджиев.

Он также уверен, что, вернув себе авиабазу Баграм, США смогут создать «серьезную угрозу для стабильности во всей Евразии» из-за уникального географического положения Афганистана в центре континента.

«И, конечно, авиабаза Баграм, которую Дональд Трамп хочет вернуть под контроль, дает серьезное военно-стратегическое влияние в отношении любой страны в Евразии. Она близка к среднеазиатским государствам, Ирану и Пакистану, а также до Индии и Китая недалеко», — констатировал Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что контакты с Афганистаном будут налаживаться на различных уровнях. При этом, по его словам, в планах президента России Владимира Путина пока нет встречи с представителями руководства страны.

