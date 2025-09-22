Экс-глава МИД Молдавии объяснил, почему Трамп не назначил посла США в республике

Президент США Дональд Трамп уже несколько месяцев не назначает посла в Молдавии, так как не доволен политикой, которую проводят президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Молдавии Тудор Ульяновский.

"Решение не назначать посла США в Кишиневе было принято Трампом обдуманно для того, чтобы дать пощечину этой власти, чтобы она немного проснулась и поняла, кто начальник, - написал Ульяновский в своем Telegram-канале. - Эта власть считала, что начальник - Сорос или Урсула фон дер Ляйен. Но мы видели, как госпожа фон дер Ляйен была в Вашингтоне и благодарила Трампа за то, что он соизволил подписать коммерческое соглашение, в результате которого тот же Трамп и выиграл, заставив ЕС покупать американские товары".

По мнению Ульяновского, Молдавия должна вести с Трампом диалог "по вопросам бизнеса, инвестиций и экономического развития, а не геополитики. Привлечение американских инвестиций в Молдавию "является лучшей гарантией мира, стабильности и безопасности в нашей стране", отметил экс-министр.

Должность посла США в Кишиневе вакантна с мая 2024 года. В августе 2025 года временным поверенным в Молдавии был назначен Ник Пьетрович.