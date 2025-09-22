Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером объяснил принятые рядом западных стран решения о признании государственности Палестины, а также высказался о возможном ответе Израиля на данные действия.

Ранее Канада, Австралия, Британия и Португалия признали палестинское государство. Ожидается, что на конференции ООН в Нью-Йорке 22 сентября о принятии аналогичного решения объявят Франция, Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино.

Тут важно понимать, что долгое время западные страны использовали опцию признания Палестины в качестве меры воздействия на Израиль. Но сейчас они избавляются от этой опции. Видимо, палестинский кейс им не очень интересен и не особо нужен. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Каргин подчеркнул, что решение властей ряда европейских стран признать государственность Палестины в первую очередь было обусловлено их желанием получить «электоральные бонусы».

«Сейчас неолиберальные элиты европейских стран проваливаются на выборах, и где-то к власти приходят правые. Так что они пытаются заручиться поддержкой «пропалестинской улицы» - той части избирателей, которая обычно голосует за более левых. Они хотят получить их голоса, для этого и делаются заявления о признании Палестины. В частности, если говорить конкретно о Британии, то [премьер-министру Киру] Стармеру очень нужна поддержка представителей многочисленной пакистанской общины. А [президенту Франции Эммануэлю] Макрону, у которого сейчас ужасные рейтинги, нужна поддержка французских арабов. Поэтому они и пошли на признание Палестины. То есть здесь все ориентировано на внутреннюю европейкою кухню. При этом какого-то серьезного геополитического влияния данные решения не окажут. Но все же это укол в адрес Израиля», - сказал эксперт, допустив, что в ответ на признание Палестины властями Франции Израиль закроет консульство этой страны в Иерусалиме.

В качестве другой ответной меры на признание Палестины рядом стран израильские власти могут аннексировать часть территории Западного берега реки Иордан, отметил аналитик.

«Вероятность этого достаточно высока. При этом европейцы никак не смогут ответить на подобный шаг, так как сейчас у них нет соответствующих ресурсов. Да и в целом они не субъектны», - сказал политолог.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что государственность Палестины угрожает существованию Израиля.