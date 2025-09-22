Эксперты оценили возможность канонизации Чарли Кирка в США

Эксперты, опрошенные Life, усомнились, что в США могут канонизировать убитого консервативного активиста Чарли Кирка. Политолог Леонид Савин отметил, что у американских протестантов вообще нет канонизации святых, а у католиков решения принимаются исключительно Ватиканом.

Американский ведущий подкастов, сторонник Дональда Трампа и права американцев на ношение оружия Чарли Кирк был застрелен в сентябре во время выступления в университете Юты. По делу об убийстве перед судом предстал 22-летний Тайлер Робинсон. Он не признал себя виновным.

В воскресенье, 21 августа, в США прошла церемония прощания с Кирком. На ней присутствовал президент США Дональд Трамп. Он произнес речь, в которой назвал Кирка «миссионером с благородным духом и великой целью». Трамп изобразил Кирка как патриота и христианского мученика, отмечало Bloomberg.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Агентство подчеркивало, что убийство политического активиста продолжает усиливать поддержку президента со стороны консервативной части общества. По мнению Савина, дискуссия вокруг возможной канонизации Кирка больше связана с политикой, чем с религией.