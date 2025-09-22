Вопросы журналистов поставили Трампа в тупик

Журналисты загнали в тупик президента США Дональда Трампа, задав вопрос о российском уране и плутонии. Об этом сообщает «Царьград».

Инцидент произошел во время общения с прессой на борту президентского самолета при полете из Аризоны в Вашингтон. Трампу напомнили о его призывах к Европе прекратить закупки российской нефти.

«При этом США только в этом году импортировали урана и плутония из России на сумму 755 млн долларов… Можете ли вы требовать от Европы отказаться от нефти из России?», — задала вопрос журналистка.

Трамп не смог ответить на вопрос и обратился к министру внутренних дел США Дугласу Бергаму. Тот отметил, что для Вашингтона неприемлемо закупать уран из России, из-за чего Белый дом работает над планом, который позволит Соединенным Штатам возобновить собственное производство обогащенного урана.

Ранее Трамп заявлял, что согласен ввести жесткие ограничения против России, если все страны НАТО откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, американский лидер призвал альянс установить пошлины в размере 50-100% на товары из Китая. Президент США выразил уверенность, что эти меры помогут урегулировать украинский конфликт.