Правящая партия действия и солидарности Майи Санду приняла решение о запрете показа культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В посте утверждается, что в картине обнаружили недопустимый «милитаристский контекст и политическое содержание». При этом другие подробности решения не раскрываются.

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.

5 сентября сообщалось, что единомышленники главы руководителя Гагаузской автономии Евгении Гуцул провели акцию поддержки у ворот тюрьмы №13 в Кишиневе в день рождения политического деятеля. Сторонники башкана Гагаузии, которой 5 сентября исполнилось 39 лет, спели для политика советскую военную песню «Катюша». Как отмечал «Sputnik», композиция прозвучала «как символ стойкости и несгибаемого духа».