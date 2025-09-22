«Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии за «милитаризм»

В Молдавии запретил фильм советского и российского режиссера Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова 2.0».

© Мосфильм

Причиной запрета называется «милитаристский контекст» и «политическое содержание» картины. Судя по информации источника, показ фильма был прерван сообщением на молдавском и русском языках: «Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. "а" ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных услугах».

Согласно содержанию этой статьи, дистрибьюторы медиауслуг не должны показывать программы информационного, аналитического, военного и политического содержания, если они были созданы не в США, Канаде, странах-членах Евросоюза или не в государствах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Такое ограничение объясняется защитой национального аудиовизуального пространства и обеспечением информационной безопасности Молдавии.