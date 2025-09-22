«Жизненно важно»: зачем Маску дружба с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, стремится восстановить дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обезопасить свой бизнес и не потерять правительственные контракты. Такое мнение высказал News.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее Маск публично раскритиковал программный законопроект Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Трамп в свою очередь заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах, и намекнул, что тот может быть замешан в скандальном деле обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна. Летние ссоры бизнесмена и главы администрации США привели к падению акций Tesla.

Однако накануне, во время прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск пожали друг другу руки и сели рядом за пуленепробиваемым стеклом.

Политолог-американист Малек Дудаков заметил, что нет ничего удивительного в том, что Маск постепенно делает шаги навстречу Трампа, и вновь начал жертвовать деньги Республиканскому национальному комитету.

«Он понимает, что если победят демократы, то они будут инициировать большое количество расследований в адрес Маска, поэтому ему жизненно важно, чтобы у власти были республиканцы. Даже если консенсус есть не во всех вопросах, то хотя бы сейчас ему не грозят расследования и уголовные дела», — считает эксперт.

Он уверен, что предприниматель осознал, что его попытки «создать третью партию» в США оказались абсолютно провальными, а отношения с демократами у Маска «скверные».

«Портить отношения и с республиканцами чревато, потому что на кону большие государственные военные контракты для бизнеса, которым заведует Маск. Поэтому вполне логично, что он начал снова искать выходы на Трампа», — резюмировал Дудаков.

Напомним, что после панихиды 21 сентября Маск опубликовал в социальных сетях фотографию своей встречи с Трампом и подписал ее: «За Чарли».