Дороже и развратнее: как проходит «Октоберфест-2025»

Александр Котлеткин
Посетительницы фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети
Посетители собираются на церемонию раздачи пива в палатке пивоварни Paulaner во время открытия 190-го выпуска традиционного пивного и развлекательного фестиваля «Октоберфест»
© ANNA SZILAGYI/EPA/TACC
Посетитель фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети
Посетительницы фестиваля «Октоберфест» спешат занять лучшие места перед открытием первой бочки пива
© Imago/TACC

Запасы пива на фестивале «Октоберфест»
© Соцсети
Посетители фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети
Участники парада во время 190-го фестиваля пива и развлечений «Октоберфест» в Мюнхене
© ANNA SZILAGYI/EPA/TACC
Поп-певица Джоэлина Древс и Адриан Луис стоят на балконе шатра Käfer во время фестиваля «Октоберфест»
© Felix Hörhager/dpa/TACC
Посетительницы фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети

Посетители фестиваля «Октоберфест» танцуют в национальных костюмах
© Julius Mortsi/ZUMA/TACC
Певец Эйч Пи Бакстер и его жена Сара Бахш во время фестиваля «Октоберфест»
© Felix Hörhager/dpa/TACC
Посетительницы фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети
Посетительницы фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети
Посетительницы фестиваля «Октоберфест»
© Соцсети

Близнецы Юлия и Нина Мейзе во время фестиваля «Октоберфест»
© Felix Hörhager/dpa/TACC
Посетители фестиваля «Октоберфест»
© Felix Hörhager/dpa/TACC

В минувшие выходные в Мюнхене стартовал фестиваль пива «Октоберфест». Первую бочку по традиции открыл мэр города Дитер Райтер.

«Октоберфест» организуется и проводится администрацией Мюнхена. К участию в этом фестивале допускаются только мюнхенские (до 120 км в округе) пивоваренные компании, которые варят для него специальное октоберфестовое пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %.

В этом году за кружку напитка придется заплатить от €14,50 до €15,80. Свиные колбаски обойдутся в €13-20, рулька — в €22-30, сообщает «Газета.Ru». Десять лет назад стоимость кружки составляла €10.

Несмотря на рост цен, посетители начали собираться у входа задолго до рассвета, чтобы занять лучшие места. Многие пришли в национальных баварских костюмах. Организаторы фестиваля рассчитывают привлечь более 7 миллионов гостей.

«Октоберфест» впервые прошел 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Со временем он стал крупнейшим в мире фестивалем пива. Ежегодно в Мюнхен пребывает огромное количество ценителей пенного напитка со всего мира. Подсчитано, что гости фестиваля тратят здесь более миллиарда евро.

Самые яркие кадры первых дней «Октоберфеста» — в галерее «Рамблера».