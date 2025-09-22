Испанский экономист Марта Флич призвала страны последовать примеру Испании и отказаться от участия в «Евровидении», если Израиль будет представлен на конкурсе. Комментарий Флич опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Недавно Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения пригрозили бойкотировать «Евровидение-2026», если в нем будет участвовать представитель Израиля. Их протест связан с войной в Газе.

В Германии сравнили «Интервидение» с «Евровидением»

Флич подчеркнула, что к бойкоту должны присоединиться больше стран. Она допустила, что Италии и Германии это решение будет даваться «очень тяжело», но назвала такой подход необходимым.

«Нужно сделать шаг вперед и поставить зеркало перед теми, кто не хочет этого делать. Потому что революции никогда не бывают лёгкими. Но их нужно проводить. Я считаю, что мы на правильной стороне истории», - заключила эксперт.

Испания входит в пятерку стран, вносящих наибольший вклад в «Евровидение». Если она откажется от участия, то прекратит не только финансирование, но и трансляцию фестиваля. Это скажется на глобальной аудитории конкурса и доходах от телеголосования, поскольку Испания - одна из крупнейших европейских стран с населением почти в 50 миллионов человек.