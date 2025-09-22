«Теофашистский режим»: Боррель о правительстве Израиля

Израиль в настоящий момент представляет собой теофашистский режим и придерживается идеологии «радикальных ультраортодоксальных групп». Об этом заявил бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

««Тео» — от слова «теология». Теофашистский — в том смысле, что правительство Нетаньяху зависит от других сил, от радикальных ультраортодоксальных групп. Тех самых, которые говорят: «Пойдемте убьем их всех, они должны выбрать — либо уйти, либо умереть. Ни грамма зерна не попадет в Газу, мы все поделим между собой», — заявил он.

Жозеп Боррель уверен, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является «главным представителем этой линии», которая находит отклик и среди еврейских стран.

Ранее специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года. А бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что холокост обеспечил Израилю своего рода «карт-бланш на геноцид».

В свою очередь Израиль отверг все обвинения как «искаженные и ложные», назвав их «скандальными».