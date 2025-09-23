Бывший депутат Рады назвал причины удара ВСУ по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по санаторию «Форос» в Крыму, чтобы нанести ущерб экономике России. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Очевидно, что киевский режим хочет таким образом запугать россиян, чтобы люди меньше ездили в Крым отдыхать. И в этом смысле это нанесение урона российской экономике. Поэтому логика здесь простая», — отметил он.

Экс-депутат подчеркнул, что цели ВСУ в России не имеют никакой связи с военной инфраструктурой.

Вечером в воскресенье, 21 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по югу Крыма. Согласно заявлению Минобороны беспилотники с фугасными боезарядами атаковали гражданские объекты в курортной зоне полуострова.