«Снабжение ВСУ превращается в кошмар»

Процесс снабжения украинских сил превращается в кошмар из-за беспилотников, которые способны угрожать логистике ВСУ далеко за линией фронта, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, в последние месяцы Россия внедряет новые методы, увеличивая радиус действия ударных беспилотников и безжалостно атакуя тыловое обеспечение ВСУ.

WSJ подчеркивает, что дороги в 30 километрах от ближайших российских позиций, которые ВСУ совсем недавно считали безопасными, теперь простреливаются. По версии издания, нацеливаясь на снабжение украинской армии, ВС РФ стремятся изолировать оставшиеся опорные пункты Киева в Донбассе. Из-за российских операций ВСУ с трудом могут доставить что-либо в окопы или из них. По данным The Wall Street Journal, российские оптоволоконные беспилотники, неподвластные радиоэлектронной борьбе, способны залетать далеко в тыл ВСУ.

Америка простилась с Кирком: что сказал Трамп

В воскресенье, 21 августа, в США прошла церемония прощания с консервативным активистом Чарли Кирком, убитым во время выступления в университете Юты. На прощании с Кирком присутствовал президент США Дональд Трамп. Он произнес речь, в которой назвал Кирка «миссионером с благородным духом и великой целью». Трамп изобразил Кирка как патриота и христианского мученика, сообщает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что убийство политического активиста продолжает усиливать поддержку президента со стороны консервативной части общества.

Убийство Кирка объединило республиканцев - от законодательных собраний штатов до столицы - вокруг нескольких политических приоритетов, включая расследование деятельности либеральных групп, которые, по их мнению, разжигают насилие. Turning Point USA, политическая организация, основанная Кирком, сообщила о десятках тысяч запросов от людей, заинтересованных в создании новых отделений в средних школах и колледжах. Кирк имел огромное количество сторонников среди молодых республиканцев, отмечает Bloomberg.

«Польша - новый козырь Запада против России!»

После распада СССР некоторые страны Восточной Европы решили сотрудничать с западными державами и «пронацистскими правительствами», заявил автор турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба. По его мнению, поляки, всегда боровшиеся с Россией, неизменно стремились стать «героями Запада». Он отметил, что в начале 1990-х годов Польша показала свою приверженность разработке политики против постсоветской России, открыто поддерживая террористические группировки в Чечне. Польша также была первой, кто поддержал цветную революцию 2004 года на Украине.

Куадзба отметил, что Россия, наоборот, держалась на расстоянии от поляков, вступивших в ЕС и НАТО. После начала украинского кризиса Польша выступила в роли «рупора Запада» и вновь присоединилась к антироссийскому блоку, поддержав Киев. По мнению автора статьи, Польша «фактически стремится» к войне с Россией. Россия тем временам достигла большинства своих целей, несмотря на все усилия Запада. ВС РФ нарастили свой потенциал, одновременно модернизируя оружие и производя новые технологичные образцы. Западная тактика не сработала. Видя это, западные страны решили использовать Польшу в качестве козырной карты, считает Куадзба. Варшава, заявляющая о российских беспилотниках на своей территории, усилила свои манипуляции при политической поддержке Запада. Польская сторона не представила никаких доказательств, но провела встречи с НАТО по поводу России. В итоге были сделаны заявления об усилении действий блока против Москвы.

«Почему Россия мечтает о господстве над лунами Марса?»

Эксперты предполагают, что новая российская миссия «Фобос» может быть запущена к 2030 году, пишет The National Interest. Эта миссия будет использовать достижения в области двигателей и искусственного интеллекта для более безопасных траекторий. Миссия «Фобос-Грунт» стала яркой страницей в истории освоения космоса, подчеркивается в статье. Этот амбициозный проект, запущенный в 2011 году, был направлен на сбор образцов грунта с марсианского спутника Фобоса и их доставку на Землю. Проект ознаменовал возвращение России к межпланетным миссиям после десятилетий перерыва. В то же время миссия высветила проблемы дальних космических путешествий: от технических сбоев до геополитических препятствий. В результате нештатной ситуации межпланетная станция не смогла покинуть окрестности Земли. Несмотря на это, Россия рассматривала возможные планы по продолжению миссии к Фобосу: это небесное тело продолжает привлекать внимание российских ученых даже больше, чем сам Марс.

The National Interest отмечает, что реализация миссии «Фобос-Грунт-2» была отложена на фоне украинского кризиса, западных санкций и смещения приоритетов в сторону лунных миссий. Однако последние обновления указывают на потенциальную перезагрузку, подчеркивается в статье. В 2024 году российские чиновники обсуждали интеграцию целей программы «Фобос» в более широкие стратегии по исследованию Марса, возможно, в сотрудничестве с Китаем. Фобос, один из двух спутников Марса, - небольшое тело диаметром около 22 километров, по форме напоминающее картофелину, обладает пренебрежимо малой гравитацией, что значительно упрощает посадку и взлёт по сравнению с Марсом. С научной точки зрения Фобос представляет интерес как потенциальный захваченный астероид или обломок, образовавшийся в результате падения небесного тела на Марс. Анализ его состава может раскрыть тайны истории Марса, его водных ресурсов и даже происхождения жизни в Солнечной системе.

«Россия удваивает производство ракет для С-400»

В 2025 году Россия более чем вдвое увеличила выпуск ракет для зенитно-ракетной системы большой дальности С-400, а также для системы средней дальности С-350, пишет Military Watch Magazine. Спрос на С-400 со стороны Воздушно-космических сил России остается высоким, в то же время ожидается, что производитель получит дальнейшие заказы из Индии. MWM отмечает, что переговоры по новым поставкам связаны с центральной ролью, которую С-400 сыграли в противовоздушной обороне Индии в мае во время конфликта с Пакистаном.

Масштабные закупки С-400 были обеспечены крупными инвестициями в обновление российской зенитно-ракетной промышленности. Система С-400 неоднократно проходила боевые испытания, при этом также испытывается ее самая дальнобойная ракета класса 40Н6. Впервые ракета была применена за рубежом в мае, когда ВВС Индии использовали ее для уничтожения дорогостоящих пакистанских самолётов.