Россию обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии

Россия намерена вмешаться в парламентские выборы в Молдавии и подорвать усилия страны по вступлению в Европейский союз. Об этом пишет агентство Bloomberg, не приводя доказательств.

Издание сослалось на якобы разработанную в России «многогранную стратегию» по вмешательству в выборы в Молдавии.

«Она была окончательно разработана весной. Цель состоит в том, чтобы подорвать шансы на переизбрание партии «Действие и солидарность» президента Майи Санду на выборах 28 сентября и в конечном итоге отстранить ее от власти», — говорится в статье.

Парламентские выборы должны состояться в Молдавии осенью 2025 года. Сейчас правящей партии в стране является проевропейская сила «Действие и солидарность», основанная нынешним президентом Майей Санду. Ранее Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации на выборах оппозиционному блоку «Победа». Представители ЦИК объяснили свое решение тем, что входящие в блок партии не предоставили необходимых документов.

Представители «Победы» назвали это решение политически мотивированным. Список блока возглавила лидер Гагаузии Евгения Гуцул, которую в августе приговорили к семи годам лишения свободы по делу о нелегальном финансировании партии Шора. Гуцул заявляла, что это дело сфабриковано. Она отмечала, что власти Молдавии предлагали закрыть его, если она откажется от своего мандата.