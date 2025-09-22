Украинский лидер Владимир Зеленский назвал президентские выборы на Украине неактуальными.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на депутата Верховной Рады.

«Зеленский сказал, что этот вопрос важен (...) для украинской оппозиции. Для всех остальных выборы неактуальны — нам войну заканчивать», — прокомментировал слова президента Украины нардеп.

По словам другого депутата Рады, Зеленский, отвечая на вопрос о выборах, отметил, что в случае провала на фронте «придется идти на какие-то трудные решения».

16 сентября украинский лидер провел закрытую встречу с депутатами от партии «Слуга народа». Нардеп Верховной Рады после собрания заявил, что проведение выборов в стране невозможно.