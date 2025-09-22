Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском был создан искусственно, в дальнейшем они могут возобновить сотрудничество, так как это выгодно обеим сторонам. Об этом, комментируя новую встречу американского президента с миллиардером, в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Трамп и Маск впервые встретились после ссоры и пожали друг другу руки. Это произошло на панихиде по американскому консерватору Чарли Кирку. Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла изданию Daily Mail содержание их диалога. В ходе беседы американский президент обратился к предпринимателю, предложив ему «найти способ наладить ситуацию». На это Маск ответил кивком головы. Затем американский лидер взял бизнесмена за руку и сказал, что скучал по нему.

В отношениях Трампа и Маска возобладал здравый смысл. Конфликт не был выгоден никому из них. Ведь Маск без республиканцев не может лоббировать и реализовывать свои идеи и проекты в американском ВПК, получая при этом многомиллиардную прибыль. И республиканцы без него тоже не могут, так как Маск – это один из богатейших людей в мире, который является одним из главных финансовых доноров партии. Да, в определенный момент у Трампа и Маска вскипела кровь, заиграли амбиции, что привело к ссоре, но в итоге в их отношениях победила логика. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Эксперт напомнил, что ранее Маск принял решение отложить планы по созданию новой политической партии в США.

«Разговоры об этой третьей партии остались лишь разговорами… Так что, полагаю, в дальнейшем предприниматель будет работать с республиканцами», - отметил специалист.

Конфликт между Трампом и Маском был создан искусственно, добавил Блохин.

«Многим представителям американской элиты и многим американским СМИ не нравилось, что человек с неограниченными финансовыми возможностями был вхож в Белый дом. По сути, никаких ограничивающих факторов в его деятельности не было. В результате между Трампом и Маском искусственно был создан конфликт. Вспомните, как в США поджигали автомобили Tesla и громили салоны этой компании. Все это принесло Маску колоссальные убытки, поэтому ему нужно было дистанцироваться от Трампа. Это и произошло. Но сейчас Трамп и Маск могут возобновить сотрудничество», - заключил политолог.

Ранее Трамп положительно отозвался о встрече и разговоре с Маском на панихиде по Кирку.