Превращаются в психов: скандальные эксперименты США над людьми

Знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент всего за шесть дней превратил более 20 здоровых студентов в психов. Как отмечает «Царьград», были и другие скандальные опыты над людьми, которые до сих пор обсуждаются исследователями и журналистами: новые детали показывают, что их организаторы были больны.

«Доброволец», которому не было и года

Американский психолог, основатель бихевиоризма Джон Уотсон провел один из самых громких экспериментов прошлого века. В 1920 году он решил доказать, что фобии приобретаются людьми в очень раннем возрасте. «Добровольцем» стал мальчик по имени Альберт — по одной информации, он был сиротой, а по другой мать у него была, но не интересовалась судьбой сына.

Ребенку на тот момент не было и года. Ему давали играть с белой крысой, чем подопытный спокойно занимался. Однако после Уотсон стал бить молотком по металлической плите. Громкий звук пугал Альберта, однако воздействие продолжали в разгар игр мальчика с животным. В результате у него сформировалась фобия: он боялся как грызуна, так и всего, что внешнего его напоминало, в том числе белых предметов. Плакал он и от вида накладной бороды Санты.

В течение недели Альберта изолировали от крысы, однако, когда ее вернули, у него началась истерика. Уотсон доказал, что фобия преследовала ребенка долгое время — предположительно, до конца его дней. По некоторым данным, Альберт умер в возрасте шести лет, вероятно, от заболевания мозга. Это поставило результаты исследования под сомнение, а статьи психолога после критиковали.

«Охранники» и «заключенные»

Через 50 лет после истории с Альбертом американский психолог Филипп Зимбардо провел Стэндфордский эксперимент по заказу ВМС США. Военных интересовала реакция людей на ограничения свободы и способы подавления воли заключенных. Кроме того, они хотели узнать особенности социальных ролей в особых условиях.

Зимбардо поместил 24 студентов в «тюрьму», в которую превратил университетский подвал. Людей разделили на заключенных и охранников, выдав их соответствующую форму. Участникам запретили применять физическую силу, а заключенных охранники могли называть лишь по номерам. Надзирателям поставили задачу — вызвать у преступников чувство страха и тоски.

Эксперимент быстро вышел из-под контроля, поскольку охранники стали демонстрировать склонность к садизму. Они запрещали заключенным мыться, заставляли их спать на бетонном полу без одеял, делать изнурительные физические упражнения, стравливали людей между собой. В результате заключенные устроили бунт, а после голодовку.

Особенно отличился участник под номером 416. Его поместили в «карцер», где заставили стоять с сосисками в руках, которые он отказывался есть. Другим узникам предлагали отказаться от благ, чтобы освободить товарища, однако никто не согласился.

Обстановка накалялась с каждым днем. У одного из участников появилась психосоматическая сыпь, а у другого развились приступы сильнейшей агрессии. В результате двухнедельный эксперимент прекратили на шестой день.

Сходить с ума начали не только преступники, но и сам «постановщик». Зимбардо стал демонстрировать признаки неадекватности. Например, узнав о планируемом заключенными побеге, он потребовал перевести их в пустой корпус настоящей тюрьмы, но ему отказали. Сам Зимбардо спустя годы говорил, что «к счастью».

Долгие годы исследователи интересовались экспериментом и задавались вопросом, не обман ли это — якобы некоторые участники могли притворяться. Однако все они сошлись на том, что героизировать Зимбардо не стоит.

Били электричеством за неверные ответы

Примерно в те же годы американский психолог Стэнли Милгрэм решил узнать, сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, ни в чем не виновным, если это входит в их рабочие обязанности. Эксперта интересовало: как рядовые нацисты участвовали в уничтожении миллионов невинных людей в концлагерях. По этой причине эксперимент он хотел провести в Германии, но после отказался от идеи туда ехать и решил устроить его в США.

Милгрэм привлек к опытам добровольцев. Суть была в том, что одни станут учениками, а другие учителями. Роль «определялась» жребием, однако на самом деле учениками всегда становились приглашенные актеры. От них требовалось запоминать пары слов, а если они ошибутся — испытуемый, игравший роль учителя, должен был наказывать его разрядом тока. Чем больше ошибок — тем сильнее разряд.

Учитель принимал все за чистую монету и считал, что действительно бьет ученика током, однако на деле актеры лишь притворялись. Начинался процесс с небольшого разряда в 30 вольт, но каждый раз он увеличивался на 15 вольт. Максимальная точка — 450 вольт.

Выводы устрашают: 65% участников дошли до пиковой точки, думая, что реально применяют разряд такой силы к живому человеку. Крики и стоны, а также жалобы на боли в сердце у «жертв» не смущали учителей — они лишь интересовались, можно им продолжать наказание или стоит прекратить.

Таким образом, под давлением авторитета, получив его разрешение, люди сознательно готовы подвергать окружающих страданиям. Эксперимент до сих пор критикуют за неэтичность, ведь участники не знали, что все происходит понарошку, и пережили серьезный стресс. Эксперты заключили, что для них это стало серьезной психологической травмой.