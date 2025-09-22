Российская Федерация и Китайская Народная Республика (КНР) из-за действий Запада стали ближе, чем Соединенные Штаты с Украиной, пишет UnHerd.

© Артем Геодакян/ТАСС

По мнению обозревателя издания, у Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что страны Запада недооценили этот союз, которому поспособствовали ограничительные меры и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны.

При этом Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Джо Байдене, отмечается в статье.

В Российской Федерации неоднократно говорили о том, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали на то, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских ограничительных мер. В самих странах Запада не раз озвучивалась точка зрения, что санкции в отношении России неэффективны.