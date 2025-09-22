«Воссоединение» Трампа с Маском и панихида по Кирку: что обсуждают за рубежом

Прощание в США с убитым консервативным активистом Чарли Кирком, «воссоединение» американского лидера Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, а также признание Палестины рядом стран, оказались в фокусе внимания зарубежных СМИ. Самые интересные статьи по этому поводу в подборке «Рамблера».

Панихида по Кирку

Панихида по убитому выстрелом в шею консервативному политику и активисту Чарли Кирку, проходившая на спортивной арене State Farm в штате Аризона, активно освещалась американскими СМИ.

31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября в ходе своего выступления в кампусе университета Юты (UVU). Президент США Дональд Трамп лично выразил соболезнования семье Кирка и назвал активиста «великим» и «легендарным». Прощание с Кирком состоялось 21 сентября на крупнейшем стадионе Аризоны, а тело привез к месту прощания его друг — вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Газета The Washington Post обратила внимание на то, что представители Республиканской партии США в ходе траурной церемонии «превозносили Чарли Кирка, называя его религиозным лидером почти библейского масштаба, который сыграл решающую роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах».

«Люди размахивали плакатами «Никогда не сдавайся», являющимися отсылкой к одному из предвыборных лозунгов Трампа. Лозунг стал популярен в 2024 году после того, как политик пережил покушение», — говорится в статье.

Журналисты The Wall Street Journal в свою очередь отметили, что панихида по Чарли Кирку «продолжалась пять часов» и стала отражением «надежд президента Трампа и других лидеров-республиканцев» на объединение и укрепление консервативного движения, «которое дало трещину».

«Воссоединение» Трампа с Маском

Внимание зарубежных СМИ привлек и тот факт, что в ходе панихиды президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск, которые ранее публично поссорились в соцсетях, пожали друг другу руки и сели рядом за пуленепробиваемым стеклом.

Конфликту предшествовала критика в адрес программного законопроекта Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill) со стороны Маска. Миллиардер назвал этот проект увеличивающим бюджетный дефицит, а в Белом доме объяснили критику планами по отмене льгот для Tesla. Трамп в свою очередь заявил, что во многом помогал Маску, но теперь «очень разочарован» в нем. В ответ Маск сказал, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах, и намекнул, что тот может быть замешан в скандальном деле обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна.

В начале июля акции Tesla упали почти на 8% в ходе премаркета на бирже Nasdaq на фоне новой ссоры главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа.

Однако в ходе панихиды Илон Маск «просто подошел к президенту и сел на свободное место рядом с ним», они протянули руки друг другу и начали оживленно общаться, пишет The Wall Street Journal.

«Всего три месяца назад Маск в порыве ярости покинул правительство, обрушившись с критикой на президента в социальных сетях. (…) Трамп пригрозил использовать силу государства, чтобы уничтожить бизнес Маска. Но на панихиде по Кирку они воссоединились. Кирк всегда говорил, что верит в то, что технологический миллиардер и президент помирятся», — говорится в статье.

После чего, по данным газеты, Маск опубликовал в социальных сетях фотографию своей встречи с президентом и подписал ее: «За Чарли».

Издание Newsweek считает, что возможное примирение Трампа и Маска стало важным событием в американской политике.

«Их публичная встреча на столь громкой траурной церемонии сигнализирует о возможном потеплении отношений между двумя наиболее влиятельными фигурами в консервативной политике, что может иметь последствия для Республиканской партии, движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и более широких отношений технологической отрасли с администрацией Трампа», — говорится в статье.

Признание Палестины

Признание Великобританией, Австралией и Канадой Государства Палестина также оказалось в центре внимания западных СМИ.

Накануне премьер-министры Великобритании, Канады, Австралии Кир Стармер, Марк Карни и Энтони Альбанезе объявили, что признают независимость и суверенитет Палестины.

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер особо подчеркнул, что официальное признание Палестины «не является наградой для ХАМАС» и ближайшие недели руководители этого палестинского движения столкнутся с новыми санкциями, пишет The Guardian.

«Даунинг-стрит полагает, что это признание поможет противостоять части критики, с которой власти Великобритании столкнулась внутри страны, в том числе со стороны кабинета министров и депутатов-лейбористов, из-за их реакции на кризис в секторе Газа», — утверждают журналисты.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал дать ответ на признание Палестины позже, заявив при этом, что палестинское государство «никогда не будет создано», пишет The Jerusalem Post.

Издание также привело слова посла США в ООН Дэнни Данон, назвавшего признание палестинского государства Великобританией, Канадой и Австралией «пустой декларацией» и «цирком».

Ранее специальная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что были совершены четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года. Израиль отверг обвинения как «искаженные и ложные», назвав их «скандальными».