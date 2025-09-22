В Минске высказались о попавших под удар украинского беспилотника белорусах

Двое белорусов пострадали во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курортную зону Крыма.

Информацию об этом подтвердил МИД Белоруссии, передает БелТА.

«Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести. Белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями», — говорится в сообщении.

Как отметили в дипведомстве, ситуация находится на особом контроле. Дипломаты также заявили, что при необходимости пострадавшим будет оказана всесторонняя поддержка.

В России отреагировали на атаку ВСУ по курортной зоне Крыма

21 сентября беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Форос в Крыму. Жертвами ударов стали три человека, еще 15 получили ранения.