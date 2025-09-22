Еще одна страна допустила признание Палестины

Признание Палестины Сингапуром является лишь вопросом времени.

Об этом заявил глава сингапурского МИД Вивиан Балакришнан, его слова передает The Straits Times.

«Наша позиция сегодня заключается не в том, признавать ли Палестину, а в том, когда это сделать, и мы ждем, когда сложатся соответствующие обстоятельства», — сказал министр иностранных дел.

21 сентября правительство Великобритании официально признало Палестину отдельным государством. Аналогичное решение приняло правительство Канады. Также Палестину признали Австралия и Португалия.