Павел Дуров выступит на форуме в Казахстане

Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров выступит 2 октября 2025 года на международном технологическом форуме Digital Bridge в Астане. Эту информацию подтвердил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), передает агентство «Казинформ».

Одним из ключевых событий форума станет торжественное открытие международного центра искусственного интеллекта Alem.ai, которое пройдет при участии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В тот же день состоится пленарное заседание с участием ведущих мировых экспертов и лидеров технологической отрасли. Помимо Дурова, на сессии выступят такие известные деятели, как государственный министр ОАЭ по вопросам ИИ, цифровой экономики и удаленной работы Омар Султан Аль-Олама, основатель и генеральный директор Sinovation Ventures Кай-Фу Ли, профессор Стэнфорда Илья Стребулаев и директор по исследованиям в Google Питер Норвиг. Модератором дискуссии выступит президент Solana Foundation Лили Лю.

Программа форума также включает питч-сессию лучших ИИ-проектов. Финалисты будут соревноваться в четырех категориях: школьники, студенты колледжей и вузов, а также стартап-команды. Их разработки будут представлены международным экспертам, инвесторам и представителям государства.