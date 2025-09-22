Турция выступила с обвинением в адрес Евросоюза

Европейский союз дает преференции Украине в вопросе безвизового режима, демонстрируя «двойные стандарты» по отношению к Турции. Об этом заявил юрист Селим Сарыибрагимоглу, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, что Турция обладает статусом кандидата в члены ЕС с 1999 года, и пока речи о ее присоединении не идет. При этом глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выполнила 66 из 72 критериев, выдвинутых Евросоюзом для либерализации визового режима, однако реального прогресса в этом вопросе нет, и турецкие граждане обязаны получать визы для поездок в страны ЕС.

Сарыибрагимоглу обратил внимание на то, что для Украины, получившей статус кандидата на вступление в ЕС, были определены лишь семь условий для либерализации визового режима, из которых выполнены четыре.

При этом ЕС ведет переговоры о безвизовом режиме с рядом государств, не являющихся кандидатами на вступление в союз. А Турция, на протяжении шести десятилетий поддерживая партнерские отношения с Европой, до сих пор лишена этого прав. Что свидетельствует о применении Брюсселем политики «двойных стандартов», констатировал юрист.

«Такая ситуация наглядно демонстрирует, что обязательства в сфере безвизового режима не исполняются», - заявил Сарыибрагимоглу.

Ранее Еврокомиссия отметила важную стратегическую роль Турции и выразила заинтересованность в развитии отношений с ней «на основе сотрудничества и взаимных интересов». Также в ЕК высоко оценили посреднические усилия турецкого правительства в ходе украинского кризиса, но упрекнули Анкару в отказе присоединиться «к ограничительным мерам ЕС».