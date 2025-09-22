NYT: Европа пообещала признать Палестину на Генассамблее ООН

Европейские страны заявили о готовности признать Палестину и осудили Израиль за действия в Газе, однако конкретные шаги практически отсутствуют, пишет The New York Times.

Европейские страны заявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН, сообщает The New York Times.

Несмотря на резкую критику Израиля, в том числе обвинения в геноциде, реальных мер предпринято немного. Европейский союз предложил повысить тарифы на израильские товары, однако решение не согласовано из-за противодействия ряда государств, особенно Германии.

В отдельных странах, таких как Испания, введен запрет на поставки оружия Израилю, а Бельгия объявила о планах запретить импорт товаров с израильских поселений на Западном берегу.

Еврокомиссия предложила приостановить часть торгового соглашения с Израилем, что может лишить стран ЕС преференций на миллиарды евро, но этот шаг также не получил широкой поддержки.

Потоки помощи в Газу остаются ограниченными, несмотря на гуманитарный кризис, а европейские государства принимают лишь небольшое количество беженцев. Бельгия принимает больше всего палестинских соискателей убежища, однако даже там процедура крайне сложна и многие заявки отклоняются. Примером может служить история Бахджата Мади, который рассказал: «Я хочу сделать все, чтобы мой отец остался жив» – его отец не может получить гуманитарную визу из-за невозможности выезда из Газы.

По мнению экспертов, европейская риторика о поддержке Палестины пока не подкрепляется реальными действиями. Политические разногласия внутри ЕС, а также осторожность Германии и Италии мешают принятию жестких мер в отношении Израиля.

