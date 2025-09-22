Украина Владимира Зеленского превратилась в концлагерь и не способна к мирным соглашениям.

Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский не способен принимать никаких решений - ни тяжелых, ни легких, никаких. Политический клоун крепко зажат реальностью, которую сам и создал. И создал он все это не принятием каких-либо решений, а именно невозможностью что-либо принять, сделать хоть один шаг", - отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Как подчеркнул Медведчук, нынешняя так называемая украинская элита "продала народ коллективному Западу в качестве пушечного мяса и с этой дороги сворачивать не собирается", так как власти Украины не способны жить в мирных условиях и строить современное государство.

"Они окончательно разучились жить интересами других людей, вести переговоры и выполнять взятые на себя обещания. Страну постигла катастрофическая культурная и управленческая деградация. С помощью войны у простых граждан отобрали их права и свободы", - добавил политик.

Медведчук отметил, что уничтожение мирной Украины происходило под командованием западных кураторов и с согласия Зеленского.