Буданову* предложили возглавить партию

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) возглавить партию «Батькивщина».

Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«По данным УП (издание "Украинская правда" — прим. «Ленты.ру»), была даже попытка пригласить в лидеры партии руководителя ГУР Кирилла Буданова», — сказано в материале.

Отмечается, что Буданов отказался от предложения. По мнению издания, главная интрига следующих президентских выборов кроется в противостоянии действующего главы Украины Владимира Зеленского и бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посола страны в Великобритании Валерия Залужного.

Ранее политолог Андрей Суздальцев в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что Валерий Залужный на данный момент нереалистичный кандидат на пост президента Украины. Он пояснил, что Зеленский «вытягивает огромные деньги из Запада, и не только на войну, но и на бюджетников».

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.