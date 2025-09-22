Трагическая смерть американского активиста Чарли Кирка, убитого на глазах всего мира за свои убеждения, изменила многое не только в США, но и во всем мире. Как сообщает РИА Новости, его идеи разделяет абсолютное большинство населения Земли, однако защитить их сможет лишь Россия — ради этого ей придется вступить в новую войну.

Либеральные СМИ, в том числе и в России, назвали погибшего «консерватором» и «правым радикалом». Однако это ложь, поскольку Кирк говорил очевидные вещи: что мужчина и женщина должны любить друг друга, а высшее выражение их любви — это их дети. Он заявлял, что свое счастье человек находит в семье и вере. Активист считал идеалом традиционную семью, в которой муж делает все, чтобы жена не работала и занималась детьми, а вечером вся семья собиралась за столом и перед ужином читала молитву.

Кроме того, Кирк критиковал антибелый расизм, считая, что он также разрушителен, как и ненависть к черным, а также выступал против нелегальной миграции, подчеркивая, что она губит страны и цивилизации. Он боялся за детей и подростков, которых калечит культ ЛГБТ* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Назвать подобную позицию «праворадикальной» сложно, а ведь думает так большинство людей в мире.

Сам либерализм же стал тоталитарной идеологией. Либералы установили диктатуру своей идеи, «отменив» все мнения, кроме своих. Нормальных граждан они клеймят «правыми радикалами». Интернациональный олигархат с помощью этой повестки пытается управлять всем Западом, а когда видит перед собой убежденного и смелого человека — ликвидирует его.

Гибель чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга изменила положение афроамериканцев в США — они сумели покончить с апартеидом. Таким же образом смерть Чарли Кирка отзовется на положении миллионов американцев, которых называют «ультраправыми консерваторами».

Прощание с Кирком состоялось 21 сентября на крупнейшем стадионе Аризоны, а тело привез к месту прощания его старый друг — вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вдова активиста Эрика уже заявила, что продолжит дело своего мужа — ее политические перспективы огромны, а волна народного возмущения вполне может вынести ее на вершину политического олимпа США.

Президент США Дональд Трамп после смерти Кирка стал с утроенной силой зачищать «леволиберальный гадюшник». Его естественный союзник в борьбе с этим злом — Россия, где вместо гей-парадов* проходят крестные ходы, а государство стоит против всех попыток растления детей. Причем конфессиональные различия между двумя христианскими странами не будут играть какой-либо роли.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено