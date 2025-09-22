В Казахстане предложили помощь в проведении переговоров России и Украины

Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана от крупнейшей партии Amanat, секретарь комитета по международным делам, обороне и безопасности Айдос Сарым заявил, что республика могла бы выступить переговорной площадкой по "отдельным кейсам" украинского кризиса.

"Все что касается посредничества и модерации, то если будут возможности и потребность в том, чтобы Казахстан выступил посредником, помог что-то урегулировать, то да, я вижу для нас такую роль. Это может касаться и российско-украинского конфликта. Я не говорю, конечно, о процессе в целом, но в решении каких-то отдельный кейсов - почему нет. Ведь переговорные процессы, как правило, происходят на разных площадках, где рассматриваются проблемы разного уровня", - сказал он в интервью RTVI.

Депутат напомнил, что Астана обладает опытом и уже была площадкой для переговоров по различным конфликтам, в том числе неоднократно принимала диалог по Сирии. Также он заявил, что страна могла бы стать местом для возможной встречи Владимира Зеленского, президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

"Мы уже видели сигнал от Трампа - он в ближайшее время собирается посетить наш регион. А поскольку Казахстан является честным посредником, честным брокером, то почему бы и нет. И не менее важный момент: Казахстан - комфортная страна и для президента России Владимира Путина, и для Трампа, мы полностью можем обеспечить им безопасность и прочие вещи", - заявил депутат, отметив, что "президент и наш МИД уже много раз говорили, что если у сторон появится потребность в переговорах по этому конфликту, то Казахстан может стать переговорной площадкой".

В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык") отмечал, что обсуждал с Трампом ситуацию на Украине по телефону. Он вновь указал, что Астана выступает за начало переговоров по Украине, подчеркнув при этом, что в стране не напрашиваются в посредники и ведут себя на международной арене "сообразно потенциалу и возможностям Казахстана". Токаев отмечал, что в республике "всегда готовы прийти на помощь в разрешении международных проблем".