Вэнс взял на себя роль Кирка по работе с американской молодежью

После убийства Чарли Кирка Белый дом обсуждает привлечение вице-президента Джей Ди Вэнса к активному взаимодействию с молодыми избирателями, пишет Reuters.

Администрация президента США пытается сохранить избирательную машину, созданную Чарли Кирком, передает Reuters.

Белый дом начал предварительные обсуждения о том, чтобы вице-президент Джей Ди Вэнс напрямую работал с молодежью, сообщили источники издания. Точная роль Вэнса пока не определена, но рассматривается возможность проведения тура по колледжам уже в этом году.

После смерти Кирка его вдова Эрика возглавила организацию Turning Point, пообещав продолжить дело супруга по вовлечению молодежи в консервативное движение. Многие лидеры республиканской молодежи поддержали идею участия Вэнса, отмечая его возраст, цифровую грамотность и личную историю, которая делает его близким молодым избирателям. В ближайшее время Вэнс выступит на мемориальной службе по Кирку в Аризоне.

Turning Point продолжит свою деятельность под руководством исполнительного директора Тайлера Бойера. Организация уже получила 40 тыс/ заявок на открытие новых студенческих и школьных отделений после гибели Кирка. Белый дом подчеркивает, что реакция Вэнса на гибель Кирка носит не политический, а личный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Чарли Кирка объявила о прощении убийцы своего мужа во время церемонии прощания. Дмитриев назвал Кирка самым пророссийским консерватором США. Маск объяснил причину убийства Кирка метафорической фразой.