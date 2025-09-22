Палестинского государства никогда не будет. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Накануне Великобритания, Канада Австралия признали Государство Палестина. До настоящего это делали 147 стран, включая Россию.

«Стармер, британский мандат закончился 77 лет назад. Тебе следует сосредоточиться на росте исламизма в Великобритании, а не на Израиле», — написал Галант.

Ранее адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский в беседе со «Свободной Прессой» говорил, что все всегда зависит от того, насколько признанное другими государство сможет отстоять собственные права.