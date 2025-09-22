Гости панихиды по американскому консервативному активисту Чарли Кирку, которая проходит в штате Аризона, заявили о необходимости восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы любим русских!» — сказал один из гостей мероприятия во время беседы с журналистами.

Он отметил, что США после нападения на Кирка оказались в поворотной точке. В настоящее время в обществе растет ненависть, подчеркнул источник агентства. При этом он добавил, что Соединенные Штаты Америки не должны стать «разделенными».

Другая гостья панихиды назвала «абсолютной необходимостью» восстановление отношений Москвы и Вашингтона. Еще двое сторонников Кирка, приехавшие на мероприятие из штата Техас, выразили готовность поддержать снятие санкций с РФ.

«Если бы [президент США Дональд] Трамп решил, что это нужно для переговоров, то это было бы правильно. Он гений», — подчеркнул один из мужчин.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября, когда он выступал в кампусе университета в штате Юта. В активиста выстрелили из винтовки с расстояния 180 метров, пуля попала в шею. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Спустя несколько дней правоохранители задержали 22-летнего студента Тайлера Робинсона по подозрению в нападении. Молодого человека выдал отец, в прошлом работавший в полиции. Известно, что у задержанного имелись мотивы для покушения на Кирка, связанные с неприятием его политических взглядов.