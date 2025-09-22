Врач рассказал о признаках деменции у Трампа

У президента США Дональда Трампа наблюдаются признаки деменции.

Об этом заявил бывший профессор Университета Джонса Хопкинса доктор Джон Гартнер в беседе с The Daily Beast.

«Мы должны учитывать значительное ухудшение речевых функций, мышления, психомоторных способностей, контроля над импульсами и целого ряда других областей», — отметил Гартнер.

По словам доктора, раньше американский лидер использовал богатый словарный запас и выстраивал «очень четкие предложения». Гартнер добавил, что теперь у Трампа можно заметить сокращение словарного запаса и «моменты, когда он действительно не может закончить мысль». По его мнению, многие не осознают, что глава Белого дома раньше был красноречивее.

Ранее Трамп ответил на слухи о своем здоровье и заявил, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

30 августа среди пользователей соцсетей стали распространяться домыслы о якобы уходе президента США из жизни. Подобные слухи стали реакцией на заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что он готов возглавить страну, если с Трампом «что-то произойдет».