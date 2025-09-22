Киев начал готовить жилье для возвращающихся из Польши украинцев

Власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, которые могут вернуться из Польши после отмены выплат неработающим украинцам, сообщила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

По ее словам, власти Украины готовят комплекс мер поддержки для граждан, которые могут вернуться из Польши в связи с ужесточением условий предоставления социальных выплат, передает ТАСС.

Верещук заявила о необходимости заранее подготовить систему социальной поддержки, включая временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь.

Она подчеркнула: «Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки – временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства. Также важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения».

Поводом для данных заявлений стало решение Сейма Польши от 12 сентября принять законопроект, согласно которому неработающие иностранцы лишаются доступа к соцпособиям. Кроме того, президент Польши Кароль Навроцкий ранее наложил вето на закон о продлении помощи украинским беженцам, объяснив это необходимостью ограничить выплату детских пособий неработающим украинцам. Вслед за этим МВД Польши подготовило законопроект о прекращении выплат пособий на детей для неработающих иностранцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши утратили возможность оплачивать интернет Starlink для Украины после вето президента Кароля Навроцкого на закон о поддержке украинских беженцев. Польша выдворила украинца, который обещал жечь дома за блокировку социальной помощи. Власти Польши принудительно вернули на Украину 15 человек и запретили им повторный въезд на срок до десяти лет.