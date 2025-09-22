«Игра на угрозах войны»: правители мировых государств стали думать о безопасности

Для властей мировых государств вопросы безопасности начинают подменять экономическую и политическую повестку. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Леонид Крутаков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что угроза применения ядерного оружия в мире достигла максимального уровня за последние десятилетия. По мнению Крутакова, мир действительно вернулся к точке, от которой строилась вся послевоенная безопасность.

«То есть к ядерному паритету и ядерным стратегическим вооружениям, которые служат неким сдерживающим фактором или дубинкой, это безусловно», — отметил политолог.

Эксперт добавил, что важно и то, что это прозвучало именно от Токаева. Это показывает, что вместо содержательных и конструктивных проектов в мире идет процесс распада общего пространства — старого проекта глобализации, который работал длительное время. При этом понимания, как государства будут жить дальше, сейчас нет.

«Когда идет нагнетание политической обстановки и игра на угрозах войны, в экономике начинает верховенствовать такое понятие, как цена страха. То есть у войны есть свой дефляционный эффект, который снижает стоимость рабочей силы и поднимает возможность извлечения дополнительных эффектов у государств», — сказал Крутаков.

Напомним, что Токаев выступил с речью на VIII Съезде мировых и традиционных религий в Астане 17 сентября. Он отметил, что в мире набирают обороты конфронтационные решения. Кроме того, он предупредил государства об опасности ведения торговых и санкционных войн, призвав полагаться в первую очередь на дипломатию.