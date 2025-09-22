Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп положительно охарактеризовал свой разговор с Маском

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свою недавнюю встречу с Илоном Маском на церемонии прощания с консервативным активистом Чарли Кирком. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что Маск подошёл к нему, и они обменялись несколькими словами, однако не стал раскрывать детали разговора.

Это заявление стало одним из первых публичных контактов между Трампом и Маском после их публичного конфликта в июне.

ВС РФ взяли в полукольцо крупный логистический узел ВСУ

Российские штурмовые силы смогли окружить село Новопавловка в Днепропетровской области, подтвердил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что этот населенный пункт является важным логистическим центром для вооружённых сил Украины.

По его словам, захват Новопавловки значительно ослабит противника, поскольку это стратегический узел для поставок и подкреплений.

Дмитриев: люди начали распознавать ложные нарративы Байдена

Граждане США всё чаще начинают распознавать и отвергать искажения нарративов экс-президента Джо Байдена, отметил Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что общество стремится к правде, миру и процветанию, а не к распространению лжи и дезинформации.

Дмитриев уверен, что союз левых сил и медиафейков скоро закончится, потому что люди требуют честности и прозрачности.

Кабмин поддержал законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

Правительство России выразило общую поддержку законопроекту, предусматривающему лишение приобретённого гражданства за уклонение от воинского учёта. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предлагает установить механизм, согласно которому граждане обязаны в течение определённого срока встать на воинский учёт, иначе им грозит прекращение гражданства с возможностью обжалования решения.

Кабмин также отмечает необходимость доработки некоторых положений, в том числе касающихся защиты прав детей и информирования граждан о принимаемых мерах.

Лидер КНДР заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не намерен отказываться от своего ядерного оружия, поскольку его ядерный статус закреплен в конституции страны. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Ким Чен Ына, призывы к денуклеаризации являются посягательством на суверенитет и конституционный строй КНДР, а предложенная Южной Кореей поэтапная денуклеаризация лишь подрывает возможности для диалога.

Он также подчеркнул, что отказ от ядерного арсенала невозможен без снятия санкций и признания суверенитета страны.