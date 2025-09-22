Трамп убил айти в США, подняв плату за рабочую визу H-1B до $100 тысяч

Президент США Дональд Трамп подписал указ, кардинально меняющий условия для иностранных специалистов: с 21 сентября 2025 года подача заявки на визу H-1B будет стоить компаниям 100 тысяч долларов. Это решение может иметь серьезные последствия для индийских IT-гигантов, активно использующих эту программу для направления инженеров в США.

Визы H-1B остаются ключевым инструментом для таких компаний, как Infosys, TCS и HCL Tech, позволяя поддерживать проекты на крупнейшем зарубежном рынке. Однако новые расходы могут достичь сотен миллионов долларов. Только для одобренных заявок Infosys в 2024 году сумма превысила бы 250 миллионов долларов.

Для премьер-министра Индии Нарендры Моди этот шаг стал новым вызовом в отношениях с Вашингтоном. Оппозиционные силы уже обвиняют его правительство в неспособности защитить национальные интересы.

Эксперты предупреждают: ограничения для иностранных специалистов не только ударят по индийскому аутсорсингу, но и создадут проблемы для американских корпораций.

Корпорации Microsoft, Google и Amazon уже рекомендовали сотрудникам соблюдать осторожность при зарубежных поездках. Аналитики полагают, что рост затрат подтолкнет компании к расширению глобальных центров в Индии.

Новый указ уже называют противоречащим федеральному иммиграционному законодательству. Бизнес-сообщество готовится оспаривать его в судебном порядке, а экономисты отмечают, что такие меры создают «шок предложения» и неопределенность на рынке. Несмотря на усилия индийских компаний по снижению зависимости от виз H-1B, программа остается критически важной для поддержания стратегических контрактов в США.

Борьба с нелегальной миграцией стала одним из приоритетных направлений внутренней политики администрации Трампа. В конце августа Государственный департамент США инициировал масштабную проверку сведений о более чем 55 миллионах иностранных граждан — обладателей действующих американских виз. Целью расследования является выявление возможных нарушений миграционного законодательства, которые могут повлечь за собой депортацию из страны.