Премьеру Великобритании Киру Стармеру необходимо осознать, что действующее британское правительство во главе с ним делает одолжение России и Китаю тем, что ослабляет свое влияние в ООН. На действия премьер-министра в угоду Москвы указало издание Daily Express (DE), ссылаясь на отчет межпартийного комитета по иностранным делам.

