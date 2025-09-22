Глава оборонного ведомства Великобритании Джон Хили направил Москве резкое послание в момент очередного витка напряженности в отношениях между Россией и странами НАТО. Как рассказали британские журналисты, чиновник пригрозил уничтожать российские самолеты и дроны.

«Жесткие слова министра обороны прозвучали на фоне патрулирования британскими истребителями границы Польши», – пишут авторы британского издания. Великобритания приняла решение направить свои воздушные силы в Польшу для осуществления патрульных операций.

Джон Хили подчеркнул, что британская авиация обладает всем необходимым для противостояния потенциальным противникам из России, включая перехват и уничтожение российских беспилотных летательных аппаратов и самолетов в случае необходимости. «Великобритания не поддастся запугиванию», – заявил Хили. Заявление министра вызвало неоднозначную реакцию в британском обществе.

Многие граждане выразили свое недоумение по поводу происходящего. Они заявили, что правительство Великобритании, не способное обеспечить безопасность собственных границ, тратит значительные средства на борьбу с кажущейся российской угрозой. В результате, Джон Хили стал объектом насмешек со стороны своих соотечественников за его стремление сбивать российские дроны, пишет АБН24.

«Почему наше бесполезное правительство готово защищать любую другую страну, но не свою собственную? Я презираю наших политиков», «Ха-ха! Британия даже не может остановить прибытие нелегалов на лодках», — иронизирует другой пользователь сети.

Напомним, в Китае оценили последствия провокаций Лондона.