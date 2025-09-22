Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности возле штаб-квартиры ООН

В преддверии начала недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН возле штаб-квартиры Всемирной организации в Нью-Йорке усилили меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции Нью-Йорка заявили, что задействуют для охраны порядка все возможные силы, включая саперов, вертолеты, дроны и антитеррористические группы. Правоохранители начали перекрывать для движения автомобилей примыкающие к штаб-квартире ООН улицы.

Жители некоторых "закрытых" улиц получили специальные пропуска для прохода через полицейские кордоны. Участок Первой авеню возле штаб-квартиры ООН вместе с прилегающим к ней улицами перекрываются бетонными блоками, спецтехникой и автомобилями полиции. Кроме того, в обеспечении правопорядка участвуют и полицейские катера. 17 сентября сообщалось, что ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн. С таким предложением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш после пересмотра оценки бюджета на 2026 год.