ЦТАК: лидер КНДР заявил, что Пхеньян не пойдет на денуклеаризацию

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика не откажется от ядерного оружия. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© РИА Новости

"И сейчас много сил, которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации. Эти силы игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают [на него]", — сказал Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер отметил, что призывы к отказу от ядерного оружия равнозначны посягательству на конституционный строй страны. До этого испытания беспилотных вооружений прошли в Северной Корее под руководством лидера страны Ким Чен Ына.

Лидер КНДР также одобрил и подписал проект, в котором отражены организационно-структурные меры по дальнейшему расширению и укреплению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники.

В начале сентября ЦТАК сообщило, что в Северной Корее создали твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".