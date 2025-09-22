Трамп заявил о скорби жителей США из-за смерти Кирка

Соединенные Штаты скорбят из-за убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы — нация в скорби, шоке и печали», — подчеркнул он.

По словам политика, у США украли одного из умнейших людей нашего времени.

«Гигант своего поколения. И главное — преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр», — отметил Трамп.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.