Мадуро предложил Трампу возобновить прямой диалог между странами

Венесуэльский президент Николас Мадуро предложил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу возобновить прямой диалог для урегулирования разногласий между двумя странами. Об этом говорится в направленном Трампу письме Мадуро, которое было опубликовано в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

В письме Мадуро подчеркнул, что в течение первых месяцев второго президентского срока Трампа венесуэльская сторона всегда стремилась к прямому общению, чтобы рассмотреть и решить любые вопросы, возникающие между Каракасом и Вашингтоном. Поэтому для урегулирования любых разногласий необходимо поддерживать "прямую и откровенную коммуникацию" между правительствами двух стран.

Мадуро отверг обвинения властей страны в связях с наркотрафиком, назвав их абсолютно ложными и направленными против Венесуэлы, чтобы оправдать эскалацию вооруженного конфликта".

Глава Боливарианской республики привел данные ООН, свидетельствующие о том, что Венесуэла не является страной-производителем наркотиков и борется с незаконным оборотом наркотиков на границе с Колумбией. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла является территорией, свободной от производства наркотиков, и страна, благодаря полиции и армии, не имеет отношения к к наркобизнесу Президент Боливарианской республики выразил признательность Трампу за усилия по прекращению конфликтов в различных регионах мира и призвал Вашингтон гарантировать сохранение мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

17 сентября Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить страну, "преодолев все различия и разногласия".