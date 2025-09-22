Мадуро предложил Трампу возобновить прямой диалог между странами

Газета.Ru

Венесуэльский президент Николас Мадуро предложил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу возобновить прямой диалог для урегулирования разногласий между двумя странами. Об этом говорится в направленном Трампу письме Мадуро, которое было опубликовано в Telegram-канале министра информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньеса.

В письме Мадуро подчеркнул, что в течение первых месяцев второго президентского срока Трампа венесуэльская сторона всегда стремилась к прямому общению, чтобы рассмотреть и решить любые вопросы, возникающие между Каракасом и Вашингтоном. Поэтому для урегулирования любых разногласий необходимо поддерживать "прямую и откровенную коммуникацию" между правительствами двух стран.

Мадуро отверг обвинения властей страны в связях с наркотрафиком, назвав их абсолютно ложными и направленными против Венесуэлы, чтобы оправдать эскалацию вооруженного конфликта".

Глава Боливарианской республики привел данные ООН, свидетельствующие о том, что Венесуэла не является страной-производителем наркотиков и борется с незаконным оборотом наркотиков на границе с Колумбией. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла является территорией, свободной от производства наркотиков, и страна, благодаря полиции и армии, не имеет отношения к к наркобизнесу Президент Боливарианской республики выразил признательность Трампу за усилия по прекращению конфликтов в различных регионах мира и призвал Вашингтон гарантировать сохранение мира в Латинской Америке и Карибском бассейне.

17 сентября Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, чтобы нейтрализовать и победить эту угрозу, необходимо объединить страну, "преодолев все различия и разногласия".