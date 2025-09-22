Трамп рассказал о последней просьбе Кирка перед смертью

Президент США Дональд Трамп в ходе траурных мероприятий в Аризоне рассказал, о чем его попросил консервативный политик Чарли Кирк перед своей смертью. Трансляцию панихиды в Аризоне, где выступает американский лидер, ведет YouTube-канале Turning Point USA.

«Одно из последнего, что он сказал мне: "Пожалуйста, сэр, спасите Чикаго"», — поделился политик. Он подчеркнул, что сделает все, чтобы исполнить эту просьбу и избавить штат от преступности.

Чарли Кирк получил ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время президент США Дональд Трамп сообщил об уходе активиста из жизни.