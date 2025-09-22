Президент США Дональд Трамп заявил, что американский активист Чарли Кирк не ненавидел своих оппонентов, а желал им только лучшего.

Об этом глава Белого дома рассказал во время церемонии прощания с активистом в State Farm Stadium в штате Аризона.

«Я не соглашался с Чарли — я ненавижу своих оппонентов и не желаю им ничего хорошего. Возможно, Эрика сможет убедить меня, что это неправильно», — передаёт слова Трампа Telegram-канал RT.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Кирк не отгораживался от людей, с которыми был не согласен по тем или иным вопросам.