Нетаньяху пригрозил Западу после признания Палестины

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с критикой в адрес стран, признавших Палестину государством. Он заявил, что у него есть для них послание.

Также премьер пригрозил, что не допустит создания палестинской государственности западнее от реки Иордан. Более детально заняться этим вопросом Нетаньяху пообещал по возвращении из США.

«Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США. У меня есть ясное послание тем лидерам, которые признали палестинское государство после чудовищной резни 7 октября: вы дарите терроризму огромную награду. И у меня есть для вас еще одно послание: этого не произойдет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», - предупредил Нетаньяху, слова которого цитирует Life.

Согласно главе израильского правительства, он потратил многие годы, чтобы противостоять колоссальному давлению со всех сторон и препятствовать образованию Государства Палестина. Для этого власти распространяли практику еврейских поселений и строительства в Иудее и Самарии, добавив, что продолжат это.

Накануне, 21 сентября, стало известно, что три государства глобального Запада - Австралия, Британия и Канада - признали Палестину.К ним примкнули Андорра, Бельгия, Люксембург, Португалия, Мальта и Сан-Марино. В настоящее время палестинскую государственность признавали более 140 стран из 193 членов ООН.