Глава аппарата Белого дома: Трамп победил на выборах благодаря «армии» Кирка

Американский лидер Дональд Трамп победил на выборах президента в 2024 году благодаря «армии» активиста Чарли Кирка.

Об этом на церемонии прощания с Кирком заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Уайлс похвалила Кирка за создание «самого мощного молодёжного движения нашего времени». По её словам, «армия» Кирка превзошла все остальные движения.

«Он (Кирк. — RT) сыграл решающую роль в победе (Трампа. — RT)», — цитирует её CNN.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил ,что Чарли Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет.

Он также опубликовал видео со стадиона в штате Аризона, где проходит церемония прощания с Кирком.

На мероприятие прибыл президент США Дональд Трамп.