Глава аппарата Белого дома: Трамп победил на выборах благодаря «армии» Кирка
Американский лидер Дональд Трамп победил на выборах президента в 2024 году благодаря «армии» активиста Чарли Кирка.
Об этом на церемонии прощания с Кирком заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
Уайлс похвалила Кирка за создание «самого мощного молодёжного движения нашего времени». По её словам, «армия» Кирка превзошла все остальные движения.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил ,что Чарли Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет.
Он также опубликовал видео со стадиона в штате Аризона, где проходит церемония прощания с Кирком.
На мероприятие прибыл президент США Дональд Трамп.