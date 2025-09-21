Трамп прибыл на прощание с Чарли Кирком

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Аризону на прощание с республиканским активистом и политиком Чарли Кирком. Об этом сообщает NBC News.

Планируется, что он выступит с речью.

Церемония проходит на стадионе, на нее пришли десятки тысяч человек.

Напомним, Кирка застрелили во время выступления 10 сентября в Университете долины штата Юта. Двумя днями позже полиция задержала 22-летнего Тайлера Робинсона, который ранее признался в содеянном собственному отцу.