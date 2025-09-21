В США началась панихида по убитому консерватору Чарли Кирку

В штате Аризона, США, началось прощание с убитым политическим активистом и консерватором Чарли Кирком. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщает РИА Новости.

© Вечерняя Москва

Церемония проходит на футбольном стадионе в Финиксе. На траурных мероприятиях выступят президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и члены его администрации. Все места на огромной арене заняты, а заявки на участие подали более ста тысяч человек, говорится в материале.

Причем на прошлой неделе Трамп играл в гольф во время другой панихиды по своему соратнику. 14 сентября вечером Трамп находился в Вашингтоне, округ Колумбия, и вернулся в Белый дом в 18:30, когда люди уже выстраивались у Центра Кеннеди, где проходила панихида.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.

До этого Трамп неоднократно в положительном ключе отзывался о Кирке. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».